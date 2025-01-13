العميد خالد عكاشة: الحرب الإسرائيلية على غزة عبثية ونتائجها ثقيلة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ثقيلة للغاية، حيث خلفت عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى والمفقودين من الشعب الفلسطيني.

خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" الذي يُبث على شاشة "القاهرة والناس"، أوضح عكاشة أنه ليس من الواضح من هو المنتصر ومن هو المهزوم في هذه الحرب الدامية، واصفًا إياها بأنها حرب مركبة وعبثية.

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن هذه الحرب تُعتبر عدوانًا بامتياز وليست حربًا متكافئة الأطراف، مؤكدًا عدم التكافؤ في الإمكانيات بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، مما يجعل توازن القوى غائبًا في هذه المعركة.

ونوه عكاشة بأن إسرائيل تسعى إلى القضاء على القضية الفلسطينية، مستغلة الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر 2023، حيث بدأت بتنفيذ مخططاتها الاستراتيجية.

وأكد أن إسرائيل تعتبر هذه الحرب فرصة سانحة لتنفيذ ما أُطلق عليه "خرائط جديدة للشرق الأوسط"، ورسم ملامح هذه الخريطة باستخدام النار والدم، مما يتطلب التضحية بعدد كبير من الشهداء والجرحى والمفقودين في غزة.

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