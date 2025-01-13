نشرة التوك شو| منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني وحقيقة قطع أشجار المتحف الزراعي

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أستاذ استشعار عن بعد: حرائق كاليفورنيا قد تستمر لأسبوعين

توقع الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم الفضاء والاستشعار عن بعد، احتمالية تفاقم حرائق كاليفورنيا، مؤكداً أن سرعة الرياح الشديدة تلعب دوراً رئيسياً في انتشار النيران واتساع رقعتها.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد أشار العسكري، إلى أن هذه الحرائق تعد كارثة مناخية حقيقية، وأن التأثيرات المناخية والظواهر الطبيعية الجامحة هي السبب الرئيسي وراء هذه الكارثة.

متحدث الوزراء يوضح تفاصيل منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، والتي ستشهد تطوراً كبيراً في آليات توزيع الدعم وتقديم الخدمات للمواطنين.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد، أشار "الحمصاني" إلى أن هذه المنظومة الجديدة تستهدف توفير مجموعة متكاملة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد، حيث يمكن تحميله على الهاتف المحمول، مما يسهل عملية الاستفادة منه، كما ستساهم في تحقيق الشمول المالي وتحسين كفاءة منظومة الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه فقط.

قبل السفر.. تعرف على تكاليف وتفاصيل تطعيمات العمرة

أكد باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، أن قرار من وزارة الصحة من المملكة العربية السعودية بإلزام المسافرين للسعودية بالحصول على لقاحات وتطعيمات قبل السفر للسعودية، وهي رؤية منهم للحفاظ على صحة المواطنين، موضحا أن هذا القرار وصل وسيتم التعامل معه بشأن الحصول على جرعات من اللقاحات، وسيأخذ القرار مسار التطبيق بداية من فبراير المقبل.

وأوضح باسل السيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يكن هناك وقت للحصول على اللقاحات، وهناك أنواع من اللقاحات يحصل عليها المعتمر والحاج قبل السفر بحد أدنى 10 أيام، مؤكدًا أنه لم يصل لهم نشرة بشأن أسعار اللقاحات والرسم مقابل التطعيمات من الممكن أن تصل لـ 250 جنيه.

الزراعة تكشف حقيقة قطع أشجار المتحف الزراعي تمهيدًا لتطويره

نفى الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، بشكل قاطع الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن قطع أشجار المتحف الزراعي.

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6"، على قناة الحياة، أكد عزوز، أن ما تم هو إجراءات صيانة وتهذيب للأشجار والنخيل الموجودة بالمتحف، وذلك بهدف الحفاظ عليها وتحسين مظهرها العام، بما يتناسب مع المكانة التاريخية للمتحف.

أسامة الحديدي: الأخذ بالأسباب والتوكل على الله هو الطريق إلى سعة الرزق

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من أسباب سعة الرزق أخذ الإنسان بالأسباب والتوكل على الله والإيمان به، والاستغفار وذكر الله، مستشهدا بقوله تعلى: "فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا".

خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح الحديدي حكم جملة "عوضي على الله"، قائلا: هي جملة بسيطة إلا أنها تكشف عن قوة إيمان الإنسان بخالقه وأنه تعالى هو المعطي الرازق، وتعليق الآمال على الله أمر مطلوب.

الأرصاد تحذر من برودة شديدة خلال ساعات الصباح الباكر

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض حاد في درجات الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، مما يستدعي ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصةً مع اقتراب موعد الامتحانات.

وأكدت غانم في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أن الطلاب هم الأكثر عرضة لتقلبات الطقس، لذا يجب عليهم ارتداء ملابس ثقيلة خلال توجههم إلى المدارس.