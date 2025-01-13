ارتفاع حرارة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الاثنين حتى السبت 18 يناير على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد طقس معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وقالت الهيئة إن درجات الحرارة ترتفع على أغلب المناطق بقيم تصل لـ 4 درجات، وتكون أبرز الظواهر الجوية تتمثل في الشبورة المائية والتي تتواجد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من أقصى الغرب وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع أن تشهد مناطق من جنوب سيناء نشاط لحركة الرياح بداية من الإثنين 13 يناير وحتى الخميس 16 يناير ونشاط كلي للرياح على معظم الأنحاء يوم الجمعة 17 يناير.

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