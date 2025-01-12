قبل السفر.. تعرف على تكاليف وتفاصيل تطعيمات العمرة

كتب- حسن مرسي:

أكد باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، أن قرار من وزارة الصحة من المملكة العربية السعودية بإلزام المسافرين للسعودية بالحصول على لقاحات وتطعيمات قبل السفر للسعودية، وهي رؤية منهم للحفاظ على صحة المواطنين، موضحا أن هذا القرار وصل وسيتم التعامل معه بشأن الحصول على جرعات من اللقاحات، وسيأخذ القرار مسار التطبيق بداية من فبراير المقبل.

وأوضح باسل السيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يكن هناك وقت للحصول على اللقاحات، وهناك أنواع من اللقاحات يحصل عليها المعتمر والحاج قبل السفر بحد أدنى 10 أيام، مؤكدًا أنه لم يصل لهم نشرة بشأن أسعار اللقاحات والرسم مقابل التطعيمات من الممكن أن تصل لـ 250 جنيه.

وتابع: "التطعيمات غرضها الحفاظ على المعتمرين لكننا نحتاج وقت لتقنين الأوضاع"، مشددًا على أن عدد التطعيمات التي من الضروري أن يأخذها المعتمر قبل السفر هي 4 تطعيمات.

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