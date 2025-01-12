أستاذ استشعار عن بعد: حرائق كاليفورنيا قد تستمر لأسبوعين

كتب- حسن مرسي:

توقع الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم الفضاء والاستشعار عن بعد، احتمالية تفاقم حرائق كاليفورنيا، مؤكداً أن سرعة الرياح الشديدة تلعب دوراً رئيسياً في انتشار النيران واتساع رقعتها.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد أشار العسكري، إلى أن هذه الحرائق تعد كارثة مناخية حقيقية، وأن التأثيرات المناخية والظواهر الطبيعية الجامحة هي السبب الرئيسي وراء هذه الكارثة.

وأكد العسكري إلى أن عدم قدرة فرق الإطفاء على السيطرة على الحرائق في ظل سرعة الرياح الشديدة قد ساهم في تفاقم الأزمة، لافتًا إلى أن نقص المياه في أجهزة الإطفاء قد أثر بشكل كبير على سرعة إخماد الحرائق.

وأكد العسكري أن استخدام طائرات الإطفاء ليس حلاً دائماً، حيث يتوقف ذلك على العوامل المناخية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد طلبت مساعدة دول مجاورة مثل المكسيك وكندا للتعاون في إخماد الحرائق، مما يدل على حجم الكارثة وخطورتها.

وتوقع العسكري أن تستمر الحرائق لفترة قد تصل إلى 10 أو 15 يوماً، وأن الحكومة الفيدرالية ستتحمل تكاليف تعويضات المواطنين المتضررين والتي قد تصل إلى 200 مليار دولار.

وأكد أن اقتصاد ولاية كاليفورنيا، الذي يعادل اقتصاد خمس دول، قد تأثر بشكل كبير بهذه الكارثة، وأن القدرة البشرية وحدها غير قادرة على مواجهة مثل هذه الكارثة الطبيعية.

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