متحدث الوزراء يوضح تفاصيل منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني

كتبت- داليا الظنيني:

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، والتي ستشهد تطوراً كبيراً في آليات توزيع الدعم وتقديم الخدمات للمواطنين.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد، أشار "الحمصاني" إلى أن هذه المنظومة الجديدة تستهدف توفير مجموعة متكاملة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد، حيث يمكن تحميله على الهاتف المحمول، مما يسهل عملية الاستفادة منه، كما ستساهم في تحقيق الشمول المالي وتحسين كفاءة منظومة الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه فقط.

وأكد "الحمصاني" أن هذه المنظومة تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي، حيث ستساعد في حوكمة عملية تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

وأشار إلى أن الكارت الموحد سيتم استخدامه في العديد من الخدمات، مثل صرف الدعم التمويني، والتأمين الصحي، وخدمات أخرى، وسيتم ربطه بقاعدة بيانات مركزية لتحديد المستحقين بدقة وحذف غير المستحقين بشكل آلي.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن العمل جار على قدم وساق لتنفيذ هذه المنظومة، ومن المتوقع أن يتم تطبيقها خلال الأشهر المقبلة، حيث ستشهد مصر نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

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