الزراعة تكشف حقيقة قطع أشجار المتحف الزراعي تمهيدًا لتطويره



كتب- حسن مرسي:

نفى الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، بشكل قاطع الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن قطع أشجار المتحف الزراعي.

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6"، على قناة الحياة، أكد عزوز، أن ما تم هو إجراءات صيانة وتهذيب للأشجار والنخيل الموجودة بالمتحف، وذلك بهدف الحفاظ عليها وتحسين مظهرها العام، بما يتناسب مع المكانة التاريخية للمتحف.

وأوضح عزوز أن وزير الزراعة قام بزيارات ميدانية للمتحف لمتابعة سير أعمال التطوير، مؤكداً على أهمية هذا الصرح التاريخي كأحد أقدم المتاحف الزراعية في العالم.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الأعمال هو إعادة المتحف إلى دوره الريادي كمركز ثقافي وسياحي بارز، حيث يضم المتحف ثمانية متاحف فرعية ويقع على مساحة شاسعة.

وشدد عزوز على أن جميع أعمال الصيانة والتهذيب تتم بشكل حذر وبما يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية والفنية للمتحف، مؤكداً أن المتحف سيعاد افتتاحه للجمهور في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من جميع أعمال التطوير، ليكون وجهة سياحية وثقافية جاذبة.

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين



