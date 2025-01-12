وصول الدعم للمستحقين.. 7 معلومات عن الكارت الموحد الجديد للتموين

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعًا لاستعراض منظومة الكارت الموحـد لصرف الدعم التمويني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، والدكتور محمد عادل شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على حوكمة إجراءات منظومة الدعم بأفضل السبل والآليات المُمكنة؛ بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.

وجاءت اهم المعلومات عن منظومة الكارت الموحد الجديد للتموين على النحو التالي:

- منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني بمثابة منظومة إلكترونية من المُخطط تنفيذها بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية.

- منظومة الكارت الموحـد لصرف الدعم التمويني من المقترح تنفيذها في إطار رؤية الحكومة وسعيها لتعزيز مظلة العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى مستحقيه.

- منظومة الكارت الموحد تستهدف توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد.

- يشهد الكارت في ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي.

- تتمثل بعض هذه الخدمات في توفير حزمة من الخدمات للمواطنين في كارت واحد استكمالا لمنظومة التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي.

- العمل على تحسين كفاءة منظومة الدعم.

- ضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة والأكثر احتياجا.

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