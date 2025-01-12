أسامة الحديدي: الأخذ بالأسباب والتوكل على الله هو الطريق إلى سعة الرزق

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من أسباب سعة الرزق أخذ الإنسان بالأسباب والتوكل على الله والإيمان به، والاستغفار وذكر الله، مستشهدا بقوله تعلى: "فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا".

خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح الحديدي حكم جملة "عوضي على الله"، قائلا: هي جملة بسيطة إلا أنها تكشف عن قوة إيمان الإنسان بخالقه وأنه تعالى هو المعطي الرازق، وتعليق الآمال على الله أمر مطلوب.

وحول فضائل شهر رجب، اختتم الدكتور أسامة الحديدي قائلا: فيه حدثت معجزة الإسراء والمعراج، وفيه من البركات والنفحات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان".





اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين



