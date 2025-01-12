لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قرار جمهوري بتخصيص قطعتي أرض بالسويس لإقامة مخازن كلورات الصوديوم ومفرقعات

08:10 م الأحد 12 يناير 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ش أ):
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 638 لسنة 2024 بتخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة السويس، لصالح محافظة السويس لاستخدامهما في إقامة مخزنين لتخزين مادة كلورات الصوديوم، وإقامة مخزن مفرقعات خاص بالبحث السيزمي.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأحد.

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين

سمير فرج: اقتراب الهدنة بين حماس وإسرائيل بعد التغلب على أغلب نقاط الخلاف

هذا المحتوى من

Asha
تخصيص قطعة أرض الرئيس السيسي مخازن كلورات الصوديوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسامة الحديدي: الأخذ بالأسباب والتوكل على الله هو الطريق إلى سعة الرزق

إعلان

إعلان