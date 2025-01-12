قرار جمهوري بتخصيص قطعتي أرض بالسويس لإقامة مخازن كلورات الصوديوم ومفرقعات

(أ ش أ):

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 638 لسنة 2024 بتخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة السويس، لصالح محافظة السويس لاستخدامهما في إقامة مخزنين لتخزين مادة كلورات الصوديوم، وإقامة مخزن مفرقعات خاص بالبحث السيزمي.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأحد.

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