الأرصاد تحذر من برودة شديدة خلال ساعات الصباح الباكر

في يومها الثاني.. وكيل تعليم الجيزة تتفقد لجان الامتحانات بإدارات بولاق

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كتب- حسن مرسي:

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض حاد في درجات الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، مما يستدعي ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصةً مع اقتراب موعد الامتحانات.

وأكدت غانم في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أن الطلاب هم الأكثر عرضة لتقلبات الطقس، لذا يجب عليهم ارتداء ملابس ثقيلة خلال توجههم إلى المدارس.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار اليوم ضئيلة للغاية، باستثناء بعض المناطق الساحلية الشرقية وشمال الوجه البحري، حيث قد تشهد أمطارًا خفيفة ومتقطعة.

وأضافت أن الأحوال الجوية ستشهد استقرارًا نسبيًا خلال الأيام القادمة، مع اعتدال نشاط الرياح في معظم أنحاء الجمهورية.

ونصحت غانم المواطنين بضرورة متابعة نشرات الطقس بشكل دوري، والالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال هذه الفترة الانتقالية.

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