حدث في 8 ساعات| زيادة سعر شهادات "المقبلين على الزواج".. وإضافة سلعة جديدة للسلع التموينية

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها بداية مكاتب الصحة ومراكز الأمومة والطفولة، تطبيق قرار وزارة الصحة بشأن زيادة سعر استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد على مختلف المناطق.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

بدء تطبيق زيادة سعر شهادات "المقبلين على الزواج" بمكاتب الصحة

بدأت مكاتب الصحة ومراكز الأمومة والطفولة، تطبيق قرار وزارة الصحة بشأن زيادة سعر استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج، لتصبح 96 جنيهًا بدلًا من 92 جنيهًا.

وبحسب خطابات مديريات الشؤون الصحية، للوحدات والمراكز الطبية، فإنه يتم احتساب القيمة المحصلة لاستخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج، وفقًا للقرار الوزاري رقم 120 لسنة 2011 بواقع (88) جنيهًا خلال عام 2023، بخلاف المصروفات الإدارية المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2023، والتي تتضمن زيادة بنسبة 10% سنويًا من قيمة الـ 40 جنيهًا المذكورة بالقرار الوزاري السابق، وبواقع 4 جنيهات سنويًا.

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49 يومًا على رمضان.. توجيه جديد لـ"حماية المستهلك" بثبات أسعار السلع وتوفيرها

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة، مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، لبحث مدى توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة؛ خصوصًا مع ثبات المتغيرات الاقتصادية؛ ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لا سيما السلع الاستراتيجية، وانعكاس ذلك على أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين، خصوصًا مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم .

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طرح محال ووحدات إدارية ضمن "سكن لكل المصريين" بالغربية.. الإسكان تكشف التفاصيل

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إتاحة عدد من المحال والوحدات الإدارية للبيع بمحافظة الغربية، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في المحافظة.

وأوضحت عبد الحميد في بيان اليوم، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قد أتاح المحال والوحدات الإدارية للبيع بهدف المساعدة في تسريع تنمية تلك المناطق وزيادة نسب الإشغال بها، بما يحقق الأهداف الخاصة بالمشروع.

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الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم.. أمطار خفيفة على هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه تسود أجواء معتدلة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

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قرار عاجل من المترو بسبب مباراة الزمالك وبلاك بولز

قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، تعديل زمن التقاطر اليوم بمناسبة مباراة الزمالك وبلاك بولز.

وتقام مباراة الزمالك وبلاك بولز على ستاد القاهرة الدولي، اليوم الأحد 12 يناير في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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25 صورة ترصد شق الجبال لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع

نشرت وزارة النقل، مجموعة من الصور الحديثة التي توضح مدى تقدم أعمال تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح).

وأظهرت الصور مجودًا كبيرًا في شق الجبال لمد قضبان السكة الحديد الخاصة بالقطار الكهربائي السريع.

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نقيب المهندسين يرفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي

أعلن المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، رفع دعوى في القضاء الإداري يختصم فيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفته.

وأضاف النقيب أن خطوته تأتي دفاعًا عن قرارات نقابة المهندسين التي اتخذتها في ملف التعليم الهندسي.

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التموين تضيف سلعة جديدة للسلع التموينية

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 222 لسنة 2024، الذي يتضمن تعديلات جديدة على أحكام قرار وزير التموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي.

وبحسب القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، تمت إضافة عبوة شاي جديدة بوزن 140 جرامًا صافيًا إلى قائمة الأوزان المعتمدة لبيع الشاي.

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