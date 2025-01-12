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رئيس هيئة الكتاب يكشف تفاصيل النسخة الـ56 من معرض القاهرة الدولي

07:25 م الأحد 12 يناير 2025

معرض القاهرة الدولي للكتاب

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب سيبدأ فعالياته يوم 23 يناير، مشيرا إلى أن هناك خطة تطوير عام بعد عام للمعرض.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، «معرض القاهرة الدولي للكتاب هو الحدث الأبرز في مجال الثقافة المصري، وهناك 80 دولة ستكون موجودة في المعرض هذا العام، وعدد كبير من الناشرين والمؤلفين».

وتابع قائلا: المعرض سيشمل ندوات وحوارات فكرية وثقافية بين كبار الكتاب والأدباء، في مختلف الموضوعات الثقافية التي تهم القارئ المصري والأجنبي.

واستكمل قائلا: معرض القاهرة الدولي للكتاب يخاطب شرائح عمرية متنوعة، ونهتم دائما بهوية الجمهور وأهدافه وسنه ونوعيته ومخاطبة العالم الجديد.

واختتم قائلا: معرض القاهرة الدولي للكتاب أطلق مبادرات عدة بشان تخفيض أسعار الكتب ضمن مبادرة اقرأ، وإتاحة خصومات على الطابعات الجديدة.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب أحمد بهي الدين
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