حسام عبدالغفار: جهود متواصلة للارتقاء بمنظومة الصحة في صعيد مصر

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية قد وضعت جهودًا كبيرة لتطوير الخدمات الطبية في محافظات الصعيد، بتوجيهات من القيادة السياسية.

وأوضح عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الجهود بدأت منذ عام 2014، حيث تم تنفيذ أكثر من 405 مشروعات قومية لتطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في تلك المحافظات، بتكلفة بلغت 42 مليار جنيه.

وقال عبدالغفار إن هناك العديد من المستشفيات التي تم الانتهاء منها في الصعيد، مثل مستشفى فاقوس المركزي، مستشفى أسوان الجامعي، ومستشفى جرجا في سوهاج، وغيرها من المستشفيات التي ساهمت في تحسين جودة الرعاية الصحية في تلك المناطق.

وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر على الخطط المستقبلية بل هي مشاريع على أرض الواقع، حيث يتم الانتهاء من العديد منها في فترات قصيرة تتراوح بين 6 و 24 شهرًا، حيث إن هذه المبادرات تأتي في إطار الاهتمام المستمر من الدولة برفع مستوى الرعاية الصحية في الصعيد، بما يعكس جهود القيادة السياسية في تحسين البنية التحتية للقطاع الصحي.

ونوه، بأن وزارة الصحة تتبع أسلوبًا متكاملًا من المتابعة والتقييم لضمان وصول الخدمات الصحية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، مضيفًا أن هناك متابعة ميدانية مستمرة على مستوى المحافظات، مع اهتمام خاص من وزير الصحة بمراجعة أداء المستشفيات وتقديم الدعم المباشر للمرافق الصحية.

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