سمير فرج: اقتراب الهدنة بين حماس وإسرائيل بعد التغلب على أغلب نقاط الخلاف

كتبت- داليا الظنيني:

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المدير السابق للشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، إن الهدنة بين حماس وإسرائيل اقتربت من التحقيق بعد التغلب على أغلب نقاط الخلاف الموجودة بين الطرفين والتي كانت أبرزها اسماء الرهائن والتي قامت حماس بتسليمهم.

وأضاف سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي كرم العزايزي في برنامج "المشهد" على قناة "الشمس"، أن المفاوضات تجري على قدم وساق لاتمام إنجاز الهدنة يوم ٢٠ يناير يوم تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة التي لأول مرة في التاريخ يوفد رئيس أمريكي قبل توليه السلطة رسمية موفوده للشرق الأوسط للإشراف على المفاوضات.

وأوضح، أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار تتم على ثلاث مراحل، وأن حركة حماس أظهرت تجاوبًا ملموسًا، حيث قدمت قوائم بأسماء الأسرى والرهائن، تتضمن 64 رهينة على قيد الحياة و34 آخرين قُتلوا كما شدد اللواء فرج على أن مصر عازمة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن معبر رفح يجب أن يُدار من قبل السلطة الفلسطينية.

وأوضح، أن مصر أكثر دولة قدمت مساعدات لغزة، حيث أن 80% من المساعدات الإنسانية التي دخلت لقطاع غزة كانت من مصر، بالإضافة إلى أن هناك ألف مصاب فلسطيني يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية.

وأشار إلى أن المباحثات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وأن هذه المباحثات شهدت بوادر إيجابية، إلا أن عملية وقف إطلاق النار لن تُنجز إلا بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، حيث وصل مبعوثه إلى الدوحة للمشاركة في هذه المفاوضات المهمة.