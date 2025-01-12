الوطنية للصحافة: علاوة 500 جنيه بحد أقصى للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية

كتب- عمرو صالح

قررت الهيئة الوطنية للصحافة، في اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي الموافقة على صرف علاوة خاصة 200 جنيهاً لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية مراعاة للظروف المعيشية.

كما اعتمدت الهيئة المذكرة المقدمة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بصرف علاوة دورية لجميع العاملين قدرها 300 جنية كحد أقصى و200 جنية كحد أدني.

وصرح المهندس عبد الصادق الشوربجي بأن "العلاوة الخاصة التي قررتها الهيئة تأتي مراعاة للظروف المعيشية ودعماً للعلاوة الدورية المقترحة من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية".

كما تضمن الاجتماع الموافقة على استثمار عدد من الأصول المملوكة لمؤسستي الأهرام وأخبار اليوم، واعتماد المذكرة المقدمة من رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بشأن تعيين الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب مديراً لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

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