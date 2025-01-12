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الأعلى للإعلام يناقش سبل تطوير المحتوى وتدريب الإعلاميين

06:04 م الأحد 12 يناير 2025
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    الأعلى للإعلام يناقش سبل تطوير المحتوى وتدريب الإعلاميين (2)
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كتب-عمرو صالح:

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعه الدوري، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وتم مناقشة عددًا من القضايا والموضوعات الهامة على الساحة الإعلامية.

وبحسب بيان المجلس، تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير المحتوى المقدم في وسائل الإعلام ليتماشى مع التطور الإعلامي الكبير، كما تم التطرق إلى الدورات والبرامج التدريبية التي يعمل المجلس على تنظيمها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الفترة القادمة لتطوير وتعزيز مهارات الكوادر الإعلامية العاملة بالمؤسسات الإعلامية المصرية.

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المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المهندس خالد عبدالعزيز تدريب الإعلاميين
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