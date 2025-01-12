في يومها الثاني.. وكيل تعليم الجيزة تتفقد لجان الامتحانات بإدارات بولاق الدكرور والعجوزة

"متبقيات المبيدات" يختتم برنامجًا تدريبيًّا دوليًّا لمتخصصين من السنغال

كتب- أحمد الجندي:

قامت سمية الخطيب، وكيل المديرية، صباح اليوم بجولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات النقل في يومها الثاني.

وشملت الزيارة لجان إدارات بولاق الدكرور، والعجوزة، وشمال الجيزة التعليمية لمراحل التعليم الابتدائية والإعدادية والثانوي، حيث تفقدت لجان (6 أكتوبر الابتدائية، الأورمان الإعدادية الثانوية بنات)، ولجان (الثورة المصرية الرسمية لغات، نور الحرية الثانوية بنات، الرواد) ولجان (الشهيد مجدي محمد حسن، التحرير الابتدائية، رفاعة الطهطاوي الثانوية بنين).

وبحسب بيان وخلال الزيارة، أكدت "الخطيب" على أهمية متابعة الجوانب الإدارية والتنظيمية لضمان كفاءة سير الامتحانات، مؤكدة على مراجعة كشوف الدرجات ونماذج الشهادات للتأكد من تنظيمها ودقتها.

وأشارت وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى متابعة نظام العمل بالكنترول والإداريات مثل محاضر فتح وغلق مظاريف الأسئلة مع التأكد من الالتزام بتوزيع ثلاثة نماذج امتحانية (أ، ب، ج) لضمان النزاهة.

وشددت " الخطيب" على وجود الموجه المقيم، والتأكد من خلو الامتحانات من أي صعوبات ومتابعة الشيتات ورصد درجات أعمال السنة مشيرة إلى منع دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان مع توفير أجواء الراحة والهدوء للطلاب أثناء الامتحانات.

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