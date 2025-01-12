وزارة التموين تقرر إضافة عبوة شاي بوزن جديد بالأسواق

كتب- محمد سامي:

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 222 لسنة 2024، الذي يتضمن تعديلات جديدة على أحكام قرار وزير التموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي.

وبحسب القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، تمت إضافة عبوة شاي جديدة بوزن 140 جرامًا صافيًا إلى قائمة الأوزان المعتمدة لبيع الشاي.

كما تضمن القرار إضافة أشكال جديدة لعبوات الشاي من النوع "الشاي الفتلة"، وتشمل عبوات تحتوي على 20، 24، و80 كيس شاي ضمن العبوات المعدة للبيع.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتوسيع خيارات المستهلكين وتلبية احتياجات الأسواق المحلية بمنتجات متنوعة.

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