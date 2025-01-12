49 يومًا على رمضان.. توجيه جديد لـ"حماية المستهلك" بثبات أسعار السلع وتوفيرها

كتب- محمد سامي:

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة، مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، لبحث مدى توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة؛ خصوصًا مع ثبات المتغيرات الاقتصادية؛ ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لا سيما السلع الاستراتيجية، وانعكاس ذلك على أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين، خصوصًا مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم .

وأعرب رئيس الجهاز والمحافظ عن سعادتهما بهذا اللقاء، مُثمنين الدور الوطني والمحوري الذي تقوم به الغرف التجارية خلال الفترة السابقة والحالية، فضلاً عن تحمل الكثير في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري.

ونوه رئيس الجهاز والمحافظ بأن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تُسهم في وفرة السلع الأساسية وإتاحتها؛ ومنها استقرار سعر النقد الأجنبي، والإفراجات عن العديد من السلع الغذائية من الموانئ، فضلًا عن القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، بشأن السلع السبع الاستراتيجية، والقرارات المُنظمة من وزير التموين والتجارة الداخلية، لا سيما والإجراءات المُتسارعة من الدولة والمؤسسات المعنية، نحو خفض معدلات التضخم والتي شهدناها.

وأكد رئيس الجهاز، خلال اللقاء، أن التاجر هو شريك أساسي في منظومة الاقتصاد المصري، وأننا موجودين اليوم لرصد الأسعار وبحث مدى توافر السلع الأساسية بالمحافظة، لا سيما في ما يتعلق بالسبع سلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه لا بد من تكاتف كل الكيانات التجارية مع الدولة في تحقيق مزيد من الوفرة والإتاحة السلعية، مع الاستقرار في أسعار السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة؛ خصوصًا مع حلول شهر رمضان المُعظم، والذي يتزايد فيه الاستهلاك بشكل ملحوظ .

وأكد رئيس الجهاز أن التكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء بشأن إتاحة السلع الاستراتيجية التي تهُم المواطن بأسعار مخفضة، لا سيما مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق مزيد من الانضباط خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الجهود المبذولة من جانب الدولة وكل مؤسساتها في السيطرة على سعر الصرف الأجنبي وإتاحته للتجار، فضلاً عن الإفراجات الجمركية المتتالية عن البضائع في الموانئ والتي أثرت على وفرة وإتاحة السلع في الأسواق .

وأشار محافظ الفيوم إلى أننا لدينا تجار وطنيون وغُرفة تجارية بالمحافظة على قدر عالٍ من المسؤولية تُقدر الظروف والتحديات التي تُحيط بالدولة على مختلف الأصعدة، ونؤكد دائمًا ضرورة الوفرة والإتاحة السلعية في الأسواق خلال الفترة الحالية وبالأخص مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم، مؤكداً طمأنة المواطنين بمحافظة الفيوم على تحقيق مزيد من الانضباط في الأسواق من خلال العمل على تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية من خلال التوسع في إقامة معارض أهلًا رمضان وأسواق اليوم الواحد ومعارض "كلنا واحد" والمعارض التي تتم بالتشارك والتعاون مع الأحزاب السياسية على أرض المحافظة، وقريبًا ستتم إقامة معارض بالتعاون مع "جهاز مستقبل مصر" لتحقيق الوفرة في إتاحة السلع الغذائية بأسعار مناسبة .

وأعرب الحاج مجدي جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، عن خالص شُكره بهذا اللقاء، مُطمئنًا القيادة السياسية والحكومة والمواطنين، قائلاً "إننا لدينا مخزون كافٍ من السلع الغذائية، لا سيما السلع الاستراتيجية التي تهُم المواطن تكفي الشهور القادمة؛ خصوصًا في شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الاستهلاك بشكل كبير، ومستعدون جيدًا لثبات الأسعار خلال الفترة القادمة، بل وعمل انخفاضات سعرية أخرى من خلال العروض الترويجية ونعد الدولة والمواطن في مزيد من الوفرة والإتاحة السلعية من خلال التوسع والمشاركة في إقامة معارض أهلًا رمضان، فضلاً عن الاستقرار في الأسعار.

وأشار خالد الخولي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية إلى أننا مستعدون لطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، وهناك حاليًّا انخفاضات في أسعار السلع الغذائية تتراوح بين 20: 25% ولدينا انخفاض في أسعار الزيوت؛ حيث وصل سعر الزجاجة الخليط 1 لتر إلى 60 جنيهًا بعدما كانت تُباع بـ100 جنيه، وهذا بفضل جهود الحكومة في توفير النقد الأجنبي للتجار والإفراجات الجمركية المتتالية عن السلع الغذائية من الموانئ .

ووجه رئيس جهاز حماية المستهلك، والمحافظ، شُكرهما وتقديرهما لأعضاء الغرفة التجارية ولكل التجار المُشاركين في اللقاء.