رئيس "حماية المستهلك" يبحث مع محافظ الفيوم توافر السلع الأساسية وضبط الأسواق

كتب- محمد سامي:

أعرب إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون مع محافظة الفيوم؛ لاستكمال المسيرة بما يدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جهاز حماية المستهلك والوفد المرافق مع محافظ الفيوم أحمد الأنصاري، بديوان عام المحافظة، في إطار المتابعة الميدانية للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، ومتابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.

وثمن السجيني- بحسب بيان، اليوم الأحد- الدعم غير المسبوق لمنظومة حماية المستهلك بالمحافظة، فيما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع، وقال "إننا نتطلع إلى مزيد من التعاون في الفترة المقبلة، تحقيقًا لمزيد من الانضباط بما يؤثر علي ضبط الأسواق وأسعار السلع التي تهُم المواطنين.

وتناول اللقاء بين الجانبين، ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة والجهود الرقابية من جانب جهاز حماية المستهلك، فضلاً عن دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة وضرورة تضافر الجهود بين الجانبين، لتحقيق مزيد من الانضباط بالأسواق ووصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم، والذي يتزايد فيه الاستهلاك، مما يستوجب ضرورة التأكد من الوفرة والإتاحة السلعية في الأسواق فضلا عن إتاحتها بأسعار تنافسية.

كما تناول اللقاء، بحث آلية تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم من رئيس مجلس الوزراء بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، والتشديد على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة، لاسيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الاستراتيجية وهي، (زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض).

من جانبه.. أكد الأنصاري حرص المحافظة على ضبط الأسواق واستقرار الأسعار، وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع الغذائية والمحال التجارية، للتأكد من سلامة وجودة المعروض منها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، حفاظاً على سلامة المواطنين، مشيراً إلى التعاون الكامل للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مع جهاز حماية المستهلك، في الحملات الرقابية والقيام بالدور المنوط بالجهاز في تحقيق انضباط الأسواق والتصدي للممارسات السلبية لاحتكار السلع، مثمناً قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة مؤخراً للمساهمة في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وضمان توافر وإتاحة السلع للمواطنين بالأسواق ومنافذ البيع المختلفة.

ولفت إلى جهود الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة في متابعة أثر هذه القرارات على السلع السبعة الاستراتيجية والأساسية التي تهُم المواطنين.

ووجه محافظ الفيوم، الشكر لرئيس مجلس الوزراء بشأن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا، والتي تسهم في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وضمان توافر وإتاحة السلع بالأسواق للمواطنين، مؤكدا أن هناك جهودا مكثفة من كافة الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة لمتابعة أثر هذه القرارات على السلع السبع الاستراتيجية والأساسية التي تهُم المواطنين، وأيضاً متابعة مدى الالتزام بها ميدانيا.

ومن المُقرر أن يقوم رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ الفيوم بعقد لقاء موسع مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، والقيام بجولات ميدانية على الأسواق والسلاسل التجارية بنطاق المحافظة، ومتابعة الحملات الرقابية المفاجئة لمأموري الضبط بالجهاز، بهدف الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق، والتأكد من وفرة وإتاحة السلع بالأسواق، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.