"متبقيات المبيدات" يختتم برنامجًا تدريبيًّا دوليًّا لمتخصصين من السنغال -تفاصيل

كتب- أحمد السعداوي:

اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجًا تدريبيًّا دوليًّا لعدد من المتخصصين من دولة السنغال.

وقالت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بضرورة التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة وتقديم كل الخدمات المتاحة لهم.

وأضافت مدير المعمل أنه تم اختتام البرنامج التدريبي حول "طرق وتقنيات فحص وتقدير الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات في الأغذية والزيوت"، لمتخصصين من دولة السنغال بمقر مركز التدريب التابع للمعمل، لافتةً إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وأكدت عبد اللاه أنه تم التدريب على طرق التحليل واستخدام أحدث الأجهزة؛ حيث استمر هذا التدريب على مدار شهر بالمعمل؛ تم خلاله التدريب على: مقدمة عن الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات "التعريف، التصنيف، المصادر، السمية"، تشريعات الاتحاد الأوروبي للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات في مختلف الأغذية، طرق الاستخلاص والتنظيف لعينات الأغذية، تطبيق إرشادات الاتحاد الأوروبي للتحقق من صحة الطريقة ومعايير الأيزو، فضلًا عن تقنيات تحضير المحاليل القياسية للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات "الحساب، التحضير، الاحتياطات"، تقدير الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات باستخدام كروماتوغرافيا الغاز- مبادئ التحليل الكروماتوغرافي.

وأضافت مدير المعمل أن المعمل معتمد من دول الاتحاد الأوروبي لتحليل الأفلاتوكسين في جميع صادرات الفول السوداني المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما يقوم بإصدار تراخيص تصدير الشحنات المطابقة للمواصفات القياسية العالمية، لافتةً إلى أنه يتم أيضًا إدخال وتطوير واعتماد عدد كبير من الأساليب التحليلية الجديدة، وفقًا لأحدث التشريعات الدولية والمحلية باستخدام أحدث الأدوات التحليلية المماثلة لتلك المستخدمة في المختبرات المرجعية في الاتحاد الأوروبي، ويحتوي القسم على أربعة أنشطة رئيسية؛ هي السموم الفطرية، ومضافات الغذاء، وجودة الغذاء، وبعض ملوثات الأغذية المصنعة.