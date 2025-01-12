اليوم.. آخر موعد لتلقي طلبات وظائف "الكهرباء" 2024

كتب- محمد صلاح:

قالت شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة لكهرباء مصر، إن قطاع الموارد البشرية سينتهي اليوم السبت، من تلقي طلبات الراغبين لشغل بعض الوظائف القيادية من الدرجة "مدير عام" مديري الإدارة العامة للطب الوقائي، وفقًا للإعلان رقم 19 لسنة 2024.

الشروط المطلوبة لوظائف شركة الكهرباء 2024

وأعلنت شركة الخدمات الطبية الشروط الواجب توافرها في الراغبين لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للطب الوقائي لقطاع المنصورة الطبي، كالتالي:

- الحصول على بكالوريوس الطب والجراحة بخبرة في مجال العمل لا تقل عن 15 سنة.

- قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه.

- اجتياز البرامج التدريبية المقررة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- إجادة الحاسب الآلي.

طرق التقديم لوظائف شركة الكهرباء 2024

وطالبت شركة الخدمات الطبية الراغبين في التقديم لشغل الوظائف المشار إليها، التقدم بطلب باسم المحاسب رئيس الأمانة الفنية للجنة اختيار شاغلي الوظائف بشركة الخدمات الطبية، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به الآتي:

المستندات المطلوبة لوظائف شركة الكهرباء 2024

- بيان عن أبرز الإنجازات للمتقدم وإسهاماته في الوحدات التي عمل بها، مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك.

- اقتراحات لتطور الأداء للوظيفة المتقدم إليها.

- ألا يكون قد سبق استبعاده من ذات الوظيفة.

- اجتياز جميع الاختبارات.

الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة

وأشارت الشركة إلى أن الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة وداخل قطاع الكهرباء والطاقة تكون مشفوعة بالموافقة المبنية من جهة عملهم على النقل في حالة الترشيح للتعيين بالشركة، ومرفق بها المستندات الدالة على شخصية المتقدم ببيان تدرج وظيفي من جهة العمل

إخطار المتقدمين بموعد إجراء المقابلة لوظائف الكهرباء 2024

وكشفت الشركة أن تقديم الطلبات والمستندات سالفة الذكر من أصل 8 نسخ- وصورة شخصية حديثة- وصور بطاقة الشخصية- ونتيجة تحليل مخدرات حديثة من الجهات التي نص عليها القانون رقم 23 لسنة 2021.

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