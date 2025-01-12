صور حديثة.. تفاصيل ومشروعات المرحلة الثانية لتطوير الطريق الدائري

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كتب- محمد نصار:

تواصل الهيئة العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وتعمل الهيئة، في الوقت الحالي في عدد من القطاعات من أجل توسعة المرحلة الثانية من الطريق الدائري، ومن بين هذه المناطق وصلة المريوطية المنصورية وتوسعة كوبري المنصورية نزلة طريق سقارة.

وتنفذ هذا القطاع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق، إحدى شركات الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري التابعة لوزارة النقل.

تفاصيل المرحلة الثانية من تطوير الطريق الدائري

كان اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري السابق، كشف تفاصيل المرحلة الثانية من تطوير الطريق الدائري.

وقال "مصطفى" في تصريحات سابقة إلى مصراوي، إن المرحلة الثانية من أعمال تطوير الدائري تمتد بطول 34 كم تقريبًا، بداية من الطريق الزراعي حتى الطريق الصحراوي.

وأوضح "مصطفى" أن تكلفة أعمال تطوير المرحلة الثانية من الدائري تبلغ 25 مليار جنيه تقريبًا، ويستغرق تنفيذها نحو عامين.

وتضم المرحلة الثانية إنشاء عدد من الكباري الضخمة لخدمة المشروع وتسهيل ربط الطريق الدائري بالطرق والمحاور الأخرى.

كما تشهد أعمال تطوير الدائري، إنشاء محطات شحن الأتوبيس الترددي، حيث تم تحديد 3 مواقع لإنشاء محطات الشحن المركزية.

ويتم أيضًا، خلال أعمال المرحلة الثانية، إنشاء وتشغيل طريق الخدمة السطحي للميكروباص.

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