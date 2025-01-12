6 منح.. جدول مواعيد صرف منح العمالة غير المنتظمة بعد زيادتها

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل المصرية عن قرار زيادة المنحة الدورية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه بداية من عام 2025، حيث يأتي هذا لتقديم الدعم للفئات التي ليس لديها دخل ثابت أو تأمين اجتماعي.

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، جدول صرف منح وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة بعد زيادتها، كما يلي:

مواعيد صرف منح العمالة غير المنتظمة 2025

أعلنت وزارة العمل عن مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي سيتم صرفها 6 مرات خلال العام، وهي كالآتي:

المنحة الأولى: بمناسبة عيد الميلاد، ويتم صرفها في 7 يناير من كل عام، حيث يتم صرفها حاليًا.

المنحة الثانية: سيتم صرفها مع بداية شهر رمضان 2025، ويتم تحديد موعد الصرف وفقًا لرؤية هلال رمضان.

المنحة الثالثة: سيتم صرفها بمناسبة عيد الفطر 2025، على أن يتم تحديد الموعد وفقًا لرؤية هلال شوال.

المنحة الرابعة: ستكون بمناسبة عيد الأضحى 2025، ويحدد موعد صرفها حسب رؤية هلال شهر ذي الحجة.

المنحة الخامسة: سيتم صرفها بمناسبة عيد العمال في 1 مايو 2025.

المنحة السادسة: ستكون بمناسبة المولد النبوي الشريف، ويتم تحديد موعد صرفها وفقًا لرؤية هلال شهر ربيع الأول.

زيادة المنحة للعمالة غير المنتظمة

وأكدت وزارة العمل أن هذه زيادة منحة العمالة غيرالمنتظمة ستكون سارية على جميع الأشخاص المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، حيث تم تم تحديد صرف المنحة ست مرات على مدار العام، ومن المتوقع أن تصل التكلفة السنوية الإجمالية لهذه المنحة بعد الزيادة إلى نحو 1.5 مليار جنيه.

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