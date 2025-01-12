بدء تطبيق زيادة سعر شهادات "المقبلين على الزواج" بمكاتب الصحة

كتب- أحمد جمعة:

بدأت مكاتب الصحة ومراكز الأمومة والطفولة، تطبيق قرار وزارة الصحة بشأن زيادة سعر استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج، لتصبح 96 جنيهًا بدلًا من 92 جنيهًا.

وبحسب خطابات مديريات الشؤون الصحية، للوحدات والمراكز الطبية، فإنه يتم احتساب القيمة المحصلة لاستخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج، وفقًا للقرار الوزاري رقم 120 لسنة 2011 بواقع (88) جنيهًا خلال عام 2023، بخلاف المصروفات الإدارية المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2023، والتي تتضمن زيادة بنسبة 10% سنويًا من قيمة الـ 40 جنيهًا المذكورة بالقرار الوزاري السابق، وبواقع 4 جنيهات سنويًا.

وأضاف الخطاب: "بناءً على ما سبق، فإنه يتم زيادة 4 جنيهات سنويًا على المبلغ 92 جنيهًا لتصبح 96 جنيهًا خلال عام 2025".

فحص المقبلين على الزواج.. تحاليل ضرورية

وجرى إطلاق مبادرة فحص المقبلين على الزواج في فبراير 2023، إذ تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية.

وشددت الوزارة على ضرورة إجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل.

تشمل المبادرة حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، تشمل الفحوصات الطبية المقدمة بالمبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل فصيلة الدم، Rh ، هيموجلوبين.

وفي حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.

خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج

وأعلنت وزارة الصحة عن خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج.

وتتضمن تلك الخطوات:

1- الذهاب للوحدة الصحية من 9 صباحًا وحتى 2 مساء.

2- زيارة غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

3- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

4- استلام نتائج الفحوصات الطبية خلال 14 يوما من إجراء التحاليل.

5- تتم مناقشة النتائج في جلسة سرية تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

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