أوناش محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط.. هياكل عملاقة وأخرى كهربائية -صور

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كتب- محمد نصار:

تجهز وزارة النقل، ممثلة في قطاع النقل البحري، مشروع محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط، بأحدث الأوناش من أجل دعم جهود زيادة حجم التداول والقدرة الاستيعابية وتقليل الفترات الزمنية للشحن والتفريغ وخاصة للسفن الكبيرة.

ويعد مشروع محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط، أحد أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالي 1970 مترًا بعمق 18 مترًا، وساحة خلفية حوالي مليون متر مربع، وتصل طاقة التداول بها إلى حوالي 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا.

أوناش الرصيف العملاقة بمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط

- مستهدف توريد 12 ونشًا عملاقا، تلقت مصر منها 5 أوناش.

- تخدم الأوناش حركة تداول الحاويات في الميناء.

- أحدث أنواع أوناش الرصيف العملاقة على مستوى العالم من إنتاج شركة (HHMC) الصينية.

- ستُسهم في زيادة كفاءة وسرعة عمليات الشحن والتفريغ الخاص والحاويات داخل المحطة.

- تأتي بتقنيات متقدمة وقدرات تُلبي متطلبات التعامل مع السفن الضخمة.

- تمتاز بقدرات رفع عالية تناسب الأوزان الثقيلة للحاويات الكبيرة، والتي قد تصل إلى 75 طنًا.

- لديها قدرة وصول إلى ارتفاعات عالية حتى 57.5 متر من سطح الرصيف.

- كافية للتعامل مع السفن العملاقة التي تمتد لارتفاع 11 حاوية.

- طول الذراع الخارجي للونش 72 مترًا مما يساهم في التعامل مع أكبر عرض للسفن.

- مزودة بأنظمة سلامة متقدمة منها: حساسات، وكاميرات، ونظم حماية لضمان سلامة العمليات والأفراد.

- تدعم التكامل مع أنظمة إدارة المواني الذكية مما يسمح بتتبع العمليات لحظيًا وتحسين التنسيق التشغيلي.

- تجعل الميناء قادرًا على التعامل مع الأحجام المتزايدة من سفن الحاويات بسرعة ودقة.

أوناش الساحة الكهربائية (RTG)

- تستهدف النقل تشغيل 40 ونش ساحة.

- وصل المحطة 20 ونش ساحة كهربائي حتى الآن.

- مخصصة لخدمة الحاويات في ساحات التداول بالمحطة.

- من أحدث أنواع أوناش الساحات الكهربائية عالميًا.

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