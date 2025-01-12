وزير التموين يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية

كتب- محمد سامي:

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، الذي عُقد اليوم بمقر الشركة في أعقاب إعادة تشكيل الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة.

وبحسب بيان، شهد الاجتماع اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024، حيث أظهرت البيانات تحسنًا ملحوظًا في الأداء مقارنة بالأعوام السابقة. وأشاد وزير التموين بالدور المحوري الذي تضطلع به الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تعزيز الأمن الغذائي، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد الوزير خلال كلمته ضرورة استمرار الجهود لتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركة وتطوير أدائها المالي، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير القطاع الصناعي.

وأشار إلى أهمية الشركة القابضة باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية لضمان استقرار الأسواق، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ودورها الفعال في توفير السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر والدقيق، إلى جانب اللحوم والدواجن، ضمن منظومة الدعم التي تخدم ملايين الأسر المصرية.

وناقش الاجتماع خطط الشركة لتطوير شركاتها التابعة، وأبرز المشروعات المستهدفة لتحسين الأداء، ومنها تحديث خطوط الإنتاج، رفع كفاءة التخزين والتوزيع، وتوسيع قاعدة المنتجات الغذائية. وأكد الوزير على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتعزيز قدرات التصنيع الغذائي باستخدام أحدث التقنيات.

وشدد الوزير على أن جهود إعادة الهيكلة الجاري تنفيذها تستهدف تحقيق الاستدامة المالية للشركات التابعة وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير فرص العمل بما يخدم تطلعات الدولة ورؤية القيادة السياسية في تحقيق الأمن الغذائي.

واختتم الاجتماع بتوجيه الدكتور شريف فاروق الشكر لمجلس الإدارة الجديد والجمعية العامة على جهودهم المبذولة، داعيًا الجميع إلى العمل بروح الفريق لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطن المصري.