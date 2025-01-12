وزير الكهرباء يشارك في الدورة الـ15 لـ"IRENA".. وإشادة بجهود مصر للتحول الطاقي والاقتصاد الأخضر

كتب- محمد صلاح:

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA"، اليوم الأحد، فرانشيسكو لاكاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والوفد المرافق.

وعقد الجانبان اجتماعًا لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة بين مصر والوكالة؛ لا سيما في مجالات تدريب وتأهيل الكوادر وإعداد الدراسات والسياسات في مختلف المجالات ذات الصلة وقطاع الطاقة النظيفة والطاقات الجديدة والمتجددة.

تناول اللقاء التعاون المثمر بين مصر والوكالة منذ إنشائها ورغبة الطرفين في تطوير التعاون والتنسيق في المزيد من المجالات والموضوعات المشتركة.

واستعرض الجانبان المشروعات الجارية؛ ومن بينها مشروعات التدريب المقترح تنفيذها بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي ومصر والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وكذلك أهمية مشاركة مصر في الفاعليات الخاصة بطاقة الرياح واستراتيجية الطاقة في مصر؛ والتي تم اعتمادها مؤخرًا للاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية.

وأشاد مدير عام الوكالة بالجهود التي بذلتها مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ والتي أدت إلى مضاعفة القدرات المتجددة ووجود الخطة الطموحة التي تتبناها الحكومة في مصر على طريق التحول الطاقي والاقتصاد الأخضر.

وقال الدكتور محمود عصمت إن هناك تعاونًا وثيقًا بين قطاع الكهرباء والوكالة، وإن مصر ترأس عددًا من اللجان المهمة في الوكالة، كما تشارك في عضوية مجالسها ولجانها التخصصية، معربًا عن تطلعه لاستقبال مدير عام الوكالة والوفد المرافق له في مصر خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى استراتيجية الطاقة والتوسع في الطاقات المتجددة والتحول الطاقي ومشروعات تخزين الطاقة بتقنية البطاريات ومشروع الضخ والتخزين.. وغيرها من المشروعات التي يجري العمل بها؛ لتحقيق الاستدامة والاستقرار للشبكة المصرية.

وأوضح وزير الكهرباء أهمية مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي بين مصر ودول الجوار، مشيرًا إلى الربط المصري- السعودي والأردني والربط بين مصر وليبيا، بالإضافة إلى الربط بين مصر والسودان، والعمل على تنفيذ مشروعات الربط مع دول الجنوب الأوروبي عن طريق خطوط الربط المقترحة مع إيطاليا ومع اليونان وقبرص.