25 صورة ترصد أكثر من 3200 فرصة عمل بـ8 محافظات - التخصصات وطريقة التقديم

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، عن إصدار نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تشمل أكثر من 3200 فرصة عمل جديدة في مختلف التخصصات، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

ويأتي هذا الإعلان في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير فرص عمل للشباب في مختلف أنحاء الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة.

التخصصات المتاحة

تتضمن النشرة التي أطلقتها وزارة العمل 3215 فرصة عمل متاحة في 8 محافظات مختلفة، وهي:

القاهرة

الجيزة

القليوبية

الشرقية

السويس

المنوفية

المنيا

أسيوط

وظائف متنوعة لتخصصات متعددة

تشمل الوظائف المتاحة العديد من التخصصات، بما في ذلك:

أخصائي تسويق

أخصائي موارد بشرية

مهندسون في مجالات الكهرباء، الميكانيكا، الإنتاج، والجودة

محاسبون

عمال إنتاج

أفراد أمن

سائقون (رخصة أولى، ثانية، وثالثة)

فرص عمل لذوي الهمم

وأدرجت النشرة فرص عمل مخصصة لذوي القدرات الخاصة، في إطار تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يفرض على الشركات توظيف نسبة 5% من ذوي الهمم. تشمل هذه الوظائف رواتب مجزية، بالإضافة إلى تأمين صحي واجتماعي، مما يساهم في تحقيق تكافؤ الفرص في سوق العمل.

آلية التقديم لوظائف وزارة العمل

يمكن للمتقدمين التقديم على الوظائف عبر مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة بمدينة نصر أو من خلال مديريات العمل في مختلف المحافظات، ويمكن التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل.

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