نقيب المهندسين يرفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، رفع دعوى في القضاء الإداري يختصم فيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفته.

وأضاف النقيب أن خطوته تأتي دفاعًا عن قرارات نقابة المهندسين التي اتخذتها في ملف التعليم الهندسي.

جدير بالذكر أن القضاء الإداري ينظر في الدعوى اليوم.

كما يتواجد نقيب المهندسين في مقر المحكمة الآن، وأعلن كل من اتحاد مهندسي مصر، وجمعية خريجي هندسة جامعة حلوان تضامنهما مع نقيب المهندسين في الدعوى.

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