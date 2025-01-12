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أخ يقتل شقيقه فى قنا بسبب خلافات عائلية

12:06 م الأحد 12 يناير 2025

جثة - أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، بطلقات نارية على يد شقيقه بنجع الشيخ رزق بقرية السمطا بمركز دشنا محافظة قنا.


كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا بالواقعة وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "ع.أ.ا.ع، بطلقات نارية على يد شقيقه "ع"، بسبب خلافات عائلية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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