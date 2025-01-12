8 أعراض قد لا تعرفها للإصابة بالأنيميا.. احذر هذه العلامات (توضيح رسمي)

كتب- أحمد جمعة:

نشرت هيئة الدواء المصرية، عددًا من المعلومات والنصائح بشأن التعامل مع المصابين بالأنيميا (فقر الدم)، والأعراض الدالة على الإصابة بالمرض.

وقالت الهيئة في منشورات توعوية، إن أعراض الأنيميا تعتمد على سببه ومدى سوء حالته، موضحة أن فقر الدم غالبا لا يسبب أي أعراض في البداية، ولكن عادةً ما تظهر الأعراض وتتطور مع سوء الحالة.

وحددت هيئة الدواء 8 أعراض وعلامات للإصابة بالأنيميا، قد لا يعرفها البعض، وتشمل:

-الشعور بالإرهاق والتعب

-الدوخة أو الدوار

-ألم في الصدر

-عدم انتظام ضربات القلب

-صداع

-شحوب البشرة

-ضيق في التنفس

-برودة اليدين والقدمين

ما أسباب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد؟

ويعد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو الشكل الأكثر شيوعًا لفقر الدم.

وقد يحدث هذا النوع من الأنيميا نتيجة:

- اتباع نظام غذائي منخفض الحديد

- الدورة الشهرية الغزيرة

- التبرع المتكرر بالدم

- بعض أمراض الجهاز الهضمي مثل مرض كرون

- الأدوية اللي تُهيّج بطانة الأمعاء مثل بعض أنواع المسكنات.

ووجهت الهيئة نصيحة للمرضى، بأن الطبيب قد يكتب لمرضاه مكملات الحديد لعلاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، مع طلب الفحوصات اللازمة لمعرفة السبب وراء نقص الحديد، وعلاجه.

كيف يمكن الوقاية من الأنيميا؟

شددت هيئة الدواء على أنه لا سبل للوقاية من معظم أنواع فقر الدم، ولكن اتباع نظام غذائي صحي من الممكن أن يساعد في الوقاية من بعض الأنواع مثل فقر الدم الناتج عن نقص الحديد والفيتامينات.

ونصحت باتباع نظام غذائي صحي يحتوي على العناصر الآتية:

- الأطعمة الغنية بالحديد: اللحم البقري والبقوليات والعدس والخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن والفواكه المجفَّفة.

-الفولات وشكله المُصنَّع هو "حمض الفوليك"، وهو متواجد في الفاكهة والخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن والبازلاء والفاصولياء والفستق ومنتجات الحبوب المُعززة زي الخبز وحبوب الإفطار والمعكرونة والأرز.

-فيتامين ب 12 موجود في اللحوم ومشتقات الحليب وحبوب الإفطار المدعمة ومنتجات فول الصويا.

- الأطعمة الغنية بفيتامين سي: الفاكهة الحمضية والفلفل بأنواعه والبروكلي والطماطم والفراولة والبطيخ.

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