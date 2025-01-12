معرض القاهرة للكتاب.. رئيس هيئة الكتاب يكشف تفاصيل الدورة الـ56

كتب- محمد شاكر:

انطلق مند قليل، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، وذلك في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد بهي الدين العساسي: بالكلمة اهتدى الإنسان وأنتج حضارة، ومن هنا جاء شعار الدورة الـ56، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كانت الكلمة" معززا جسور الثقافة ليقدم عصارة الفكر والإبداع، حيث تحل سلطنة عمان ضيف شرف متميز هذا العام، بثقافتها وتنوعها.

وأضاف: لقد عملت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لرسم ملامح الدورة الجديدة فاختارت اسم الدكتور أحمد مستجير ليكون شخصية هذه الدورة، وكذلك تم اختيار الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول ضيف شرف معرض الطفل.

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر الإعلان عن "ضيفي شرف" المعرض لدورتي 2026 و2027، وهما دولتي قطر ورومانيا.

كما يتضمن المؤتمر إطلاق "مبادرة جديدة" ضمن فعاليات المعرض.

ويُعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، بدأ في عام 1969، آنذاك كانت القاهرة تحتفل بعيدها الألفي، فقرر وزير الثقافة الأسبق ثروت عكاشة، الاحتفال بالعيد ثقافيًا، فعهد إلى الكاتبة والباحثة سهير القلماوي بالإشراف على إقامة أول معرض للكتاب، لهذا احتفلت دورة 2008 بالقلماوي باعتبارها شخصية العام، وفي عام 2006 أُعتبر ثاني أكبر معرض بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، وخلال الدورة السابقة (55) زار المعرض حوالي 4،785،539 زائر.

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