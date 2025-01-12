قرار عاجل من المترو بسبب مباراة الزمالك وبلاك بولز

كتب- محمد نصار:

قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، تعديل زمن التقاطر اليوم بمناسبة مباراة الزمالك وبلاك بولز.

وتقام مباراة الزمالك وبلاك بولز على ستاد القاهرة الدولي، اليوم الأحد 12 يناير في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقررت الشركة، توفير قطار كل 4.5 دقيقة قبل وبعد المباراة من محطة الكيت كات إلى محطة عدلي منصور.

وأوضحت أنه بالنسبة للقادمين من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج إلى محطة الكيت كات، فيكون الوقت بين كل قطار والذي يليه 9 دقائق.

اقرأ أيضًا:

اللهم بلغنا رمضان.. تعرف على موعد استطلاع هلال شهر شعبان

برودة و أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الإجراءات الجنائية وضريبة الأطيان ومصر الخضراء.. تفاصيل جدول أعمال "النواب" اليوم

المتحف المصري الكبير.. كل ما تريد معرفته عن أكبر متحف في العالم