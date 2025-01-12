بعد توجيه المالية.. تفاصيل قرار الصحة بشأن "الصناديق الخاصة"

كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن استمرار منحها مُهلة إضافية لمدة 6 أشهر؛ لاستكمال تقنين أوضاع الحسابات والصناديق الخاصة المنشأة بها، تنتهي في 30 يونيو 2025، أو لحين تقنين أوضاع تلك الحسابات والصناديق، أيهما أقرب.

وكان مقررًا أن تنتهي مهلة تقنين أوضاع الحسابات والصناديق الخاصة بوزارة الصحة في 31 ديسمبر من العام المنقضي، بحسب موافقة وزارة المالية في يونيو 2024.

ووفق خطاب أرسله الوكيل الدائم لوزارة الصحة، إلى مساعدي الوزير ورؤساء القطاعات -وحصل عليه مصراوي، جرى عرض الأمر على وزير المالية بموجب خطاب من وزير الصحة طلبًا في الموافقة على منح الوزارة مهلة إضافية لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع حتى نهاية العام الجاري، أو انتهاء إقرار لوائح القطاع الصحي أيهما أقرب؛ في ضوء نتائج العمل المشترك بين الوزارتين لاعتماد لوائح القطاع الصحي ضمن نطاق إشراف وزارة الصحة.

وقال الخطاب إن ذلك يأتي "في إطار حرص وزارة المالية على استمرار العمل بالمنظومة الصحية في ظل الظروف الحالية، وتجنبًا لحدوث أي خلل يؤثر على حسن سير العمل بالقطاع الصحي"،

وطلبت وزارة الصحة منحها مهلة إضافية حتى نهاية 2025، لكن المالية قررت أن تنتهي المهلة الجديدة في 30 يونيو من هذا العام.

وبحسب الخطاب، فإنه سيتم إصدار كتاب دوري من وزارة المالية بتعميم ذلك، مشددة على مراعاة التأكيد على عدم إصدار أي قرارات لها صيغة مالية إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وفقًا لما تقضي به القوانين الحاكمة، والتزامًا بما نص عليه الكتاب الدوري الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء.

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