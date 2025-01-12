طلب إحاطة للحكومة للعمل فترات مسائية لإنهاء التصالح في مخالفات البناء

كتب- نشأت علي:

طالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إصدار تكليفات فورية لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية باستمرار العمل في المراكز التكنولوجية أيام العطلات الرسمية، مع مد ساعات العمل لفترة مسائية إضافية لاستقبال الطلبات الجماهيرية، خاصة في ملف التصالح في مخالفات البناء.

وتساءل النائب في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية: لماذا لا يتم استمرار العمل داخل مختلف المحافظات مع التشديد من جميع المحافظين على عدم رفض أي طلب إلا بعد استنفاد كافة الحلول القانونية؟ ولماذا لا يتم تكليف جميع المحافظين بالمتابعة الدقيقة للموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء؟

كما طالب النائب بتكليف جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالعمل بصورة غير تقليدية في التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة تقييم أداء قيادات المحليات بناءً على الإنجازات الملموسة التي يتم تحقيقها في هذا الملف، لضمان تسريع الإجراءات والانتهاء من كافة الطلبات المقدمة للتصالح في مخالفات البناء.

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