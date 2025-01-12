طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن نقص أمبولات "صبغة الحقن" في مستشفيات دمياط

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير الصحة، بشأن نقص أمبولات الصبغة الخاصة بالحقن اللازمة لإجراء الأشعة بالصبغة بالألوان، وخاصة في المستشفيات الحكومية بمحافظة دمياط.

وأوضحت النائبة في بيان صحفي أن المستشفيات الحكومية، مثل مستشفى الأمراض الصدرية، التي تعتمد على أمبولات الصبغة لاكتشاف الجلطات الرئوية، تعاني من نقص هذه الأمبولات الضرورية. كما أشارت إلى أن المستشفيات العامة تحتاجها لإجراء الأشعة بالصبغة للتشخيص الفوري للحالات المرضية.

وأكدت أن هذا النقص يجبر المرضى وأسرهم على شراء الأمبولات من الخارج بأسعار مرتفعة، مما يضيف عبئًا ماليًا كبيرًا عليهم، ويؤثر على جودة وسرعة تقديم الرعاية الصحية، خاصة للمرضى الذين يحتاجون إلى التشخيص السريع لاستكمال العلاج.

وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته، بحضور مسؤولي التوريدات بالمستشفيات الحكومية. كما شددت على ضرورة وضع خطة واضحة من قبل الحكومة لضمان التوزيع العادل للمستلزمات الطبية على المستشفيات الحكومية، لتلبية احتياجات المرضى وضمان تقديم خدمات طبية متكاملة.

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