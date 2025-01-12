وزير الري: نتعامل مع تحديات المياه تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"

كتب- عمرو صالح:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025، ومقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، إضافة إلى خطط الأعوام الثلاثة التالية.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مختلف المحافظات لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه، موضحا أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة، رفع مستوى معيشة المزارعين، المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.

وأكد الوزير أن سياسات الوزارة تُنفذ بما يُسهم في مواجهة التحديات الحالية لقطاع المياه، تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0".

كما شدد على أهمية تطوير آليات صياغة الخطة الاستثمارية بما يتماشى مع أولويات الوزارة، مع مراجعة موقف المشروعات بانتظام من خلال الاجتماعات التنسيقية بين المسؤولين التنفيذيين بجهات الوزارة.

وأشار الدكتور سويلم إلى ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم باستخدام مؤشرات أداء واضحة، وتعزيز التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات للأهداف المرجوة. كما أكد على تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة في مراقبة تنفيذ الأعمال وضمان جودتها.

خلال الاجتماع، تم استعراض الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي الحالي 2024/2025، بميزانية تُقدر بحوالي 12.70 مليار جنيه. كما تم عرض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 وخطط الأعوام الثلاثة المقبلة، والتي تشمل:

* استكمال المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها.

* إحلال وتجديد المنشآت المائية.

* تأهيل الترع والمساقي.

* مشروعات الصرف المغطى والعام.

* رفع كفاءة محطات الرفع.

* الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار.

* حماية الشواطئ.

* حفر الآبار الجوفية وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار.

* المشروعات القومية في شمال سيناء وتنمية جنوب الوادي، بالإضافة إلى مشروعات "مستقبل مصر" و"الدلتا الجديدة".

حضر الاجتماع رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة، إلى جانب رؤساء الإدارات المركزية للتخطيط والمتابعة بجهات الوزارة المختلفة.

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