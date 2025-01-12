وزير الكهرباء يبحث مع شركة إماراتية إضافة 500 ميجاوات من الرياح للشبكة مطلع الصيف

كتب- محمد صلاح:

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد شركة "AMEA POWER" برئاسة الشيخ حسين النويس، وذلك لبحث سبل زيادة استثمارات الشركة في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات.

يأتي على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA" وقمة أبوظبي للاستدامة، وفي إطار التوجه العام وسياسة الدولة لدعم القطاع الخاص وزيادة استثماراته والاعتماد عليه في مجالات الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تنويع مصادر توليد الكهرباء ومزيج الطاقة.

تناول اللقاء مناقشة مجالات العمل المشترك ومستجدات تنفيذ مشروع إضافة 300 ميجاوات/ساعة نظام تخزين بالبطاريات إلى مشروع "أبيدوس 1" بقدرة 500 ميجاوات بمحافظة أسوان، الذي تم افتتاحه الشهر الماضي. كما شملت المناقشات أعمال تنفيذ مشروع توليد 500 ميجاوات من طاقة الرياح في خليج السويس، حيث سيتم ربط القدرات الجديدة بالشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل.

وتطرق اللقاء إلى الإجراءات المُتخذة لإضافة قدرات تصل إلى 1500 ميجاوات من خلال بطاريات التخزين المستقلة، مع الإسراع في الخطوات اللازمة لهذا المشروع لأهميته في تحقيق الاستقرار للشبكة وتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة. كما استعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروع "أبيدوس 2" للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، بالإضافة إلى 600 ميجاوات/ساعة نظام تخزين بالبطاريات، فضلاً عن مناقشة مشروعات أخرى في إطار الشراكة بين قطاع الكهرباء ومجموعة النويس.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية الطاقة والتوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة. كما أوضح أهمية الاستفادة من الثروات الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ستتجاوز 42% بحلول عام 2030 و65% بحلول عام 2040.

وأشار الوزير إلى الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتنويع مصادر إنتاجها. كما أشاد بالتعاون والشراكة مع شركة "AMEA POWER" الإماراتية، مثمنًا التزام الشركة بالخطة الزمنية وجداول التنفيذ للمشروعات الخاصة بها، والعمل على إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة قبل المواعيد المحددة.

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