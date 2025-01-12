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برودة و أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

08:00 ص الأحد 12 يناير 2025
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    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 9 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الأحد حتى الجمعة 17 يناير على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد طقس معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وأشارت الأرصاد إلى توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من شمال الوجه البحري.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من أقصى الغرب وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع أن تشهد مناطق من جنوب سيناء نشاط لحركة الرياح بداية من الإثنين 13 يناير وحتى الخميس 16 يناير ونشاط كلي للرياح على معظم الأنحاء يوم الجمعة 17 يناير.

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