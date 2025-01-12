نشرة التوك شو| حقيقة زيادة إيجارات الشقق القديمة بنسبة 15% والغرف السياحية تكشف أسعار عمرة رمضان

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

فاروق الباز يوضح الأسباب وراء كارثة حرائق كاليفورنيا المدمرة

علق الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء ومدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، على الحرائق الكبيرة التي اندلعت في لوس أنجلوس، مشيرًا إلى أن هناك عوامل متعددة تداخلت أدت إلى هذه الكارثة.

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الأرض حاليًا جافة جدًا، ولم تشهد أمطارًا لفترة طويلة، مما جعل كل شيء جافًا، بما في ذلك التربة والأشجار.

أديب: دمشق لن تكون خنجرًا في ظهر مصر أو منصة للهجوم عليها

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة للإدارة السورية الجديدة بعد التهديدات التي أطلقها إرهابيون ضد مصر انطلاقًا من الأراضي السورية.

خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، قال أديب: "لا علاقة لنا باختيارات الشعب السوري وانتم أحرار فيما تفعلون، ولكن دمشق لن تكون خنجرًا في ظهر مصر أو منصة للهجوم على الدولة المصرية، هل هناك موافقة من الإدارة السورية على هذا الهجوم، مصر مازالت تنظر في علاقاتها مع الإدارة الجديدة، هل انت ناوي تبيع مصر مقابل الملثمين؟

برلماني: من هي الجهة التي اعترفت بـ"البكالوريا" دوليًا؟

أعرب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، عن تحفظه بشأن مقترح وزارة التعليم بتطبيق نظام البكالوريا بدلاً من نظام الثانوية العامة العام المقبل، مؤكداً أنه يتعارض مع مصلحة الطلاب.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، أوضح البياضي أن معارضته لهذا القرار لا تعني معارضته للتغيير والتطوير في نظام التعليم، بل إن هدفه هو ضمان أن يكون أي تغيير مدروساً ومبنياً على أسس علمية وحوار مجتمعي واسع.

تصل لـ270 ألف جنيه.. الغرف السياحية تكشف أسعار عمرة رمضان 2025

أكد إيهاب عبدالعال، أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هناك محاولات لتقليص ما حدث في موسم الحج العام المقبل، موضحًا أنه حال تم فتح باب العمرة سيتسرب بعض المواطنين لإجراء الحج بدون تصريح رسمي.

وأشار "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن عمرة رمضان ستكون آخر عمرة قبل موسم الحج، متابعًا: "أسعار عمرة رمضان تفاوضية ما بين الحج وبين شركة السياحة وغير صحيح ارتفاعها إلى 350 ألف جنيه، والأسعار تكون في حدود بين حد أقصى وأدنى".

التعليم: "البكالوريا" تعتمد على 80% من المعايير العالمية لتمكين خرجيها من الالتحاق بالجامعات الدولية

أكد أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم في مصر، أن مشروع تطوير مرحلة الثانوية العامة، المعروف بنظام "البكالوريا"، الذي طُرح للنقاش في اجتماع مجلس الوزراء، لم يتم إقراره بعد.

وأوضح أن مجلس الوزراء، وافق على طرح المشروع للحوار المجتمعي وعرضه على المختصين والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، تمهيدًا لدراسته بشكل شامل.

"لا داعي للقلق".. الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس HMPV

وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن فيروس HMPV الذي انتشر مؤخرًا في الصين.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، أكد عبد الغفار أن فيروس HMPV لا يختلف عن فيروس الانفلونزا، مشددًا على أنه لا يوجد أي مبرر علمي للقلق أو الفزع من هذا الفيروس.

رئيس "إسكان النواب" يكشف حقيقة زيادة إيجارات الشقق القديمة بنسبة 15%

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك قبل البدء في مناقشة مشروع التعديلات المقترحة على القانون.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للفيومي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، حيث أوضح أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة هذا الحكم بشكل متأنٍ، وذلك لضمان أن تكون أي تعديلات مقترحة متوافقة مع أحكام الدستور وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.