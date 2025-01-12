بعد واقعة هدير عبدالرازق.. تعرف على عقوبة الإبتزاز الإلكتروني في القانون

كتب- عمرو صالح:

تصدرت البلوجر هدير عبدالرازق محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها ووالدها داخل كمبوند سكنى بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد أن تلقت إخطارا من شرطة النجدة مفادها تلقي بلاغ يفيد باحتجاز هما لشاب داخل شقة سكنية في إحدى المجمعات السكنية الشهيرة بالقاهرة الجديدة.

وقالت البلوجر هدير عبدالرازق، إن الشاب التقط لها فيديوهات مُخلة دون معرفتها، وهددها بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقام الشاب بنفي تلك الاتهامات وتبادل الطرفان الاتهامات أمام رجال المباحث.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية عقوبة الإبتزاز الإلكتروني، حيث نص قانون العقوبات في المادة 327 عقوبات على "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن".

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما إذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة الحبس لـ7 سنوات.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

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