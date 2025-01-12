أديب: دمشق لن تكون خنجرًا في ظهر مصر أو منصة للهجوم عليها

كتب- حسن مرسي:

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة للإدارة السورية الجديدة بعد التهديدات التي أطلقها إرهابيون ضد مصر انطلاقًا من الأراضي السورية.

خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، قال أديب: "لا علاقة لنا باختيارات الشعب السوري وانتم أحرار فيما تفعلون، ولكن دمشق لن تكون خنجرًا في ظهر مصر أو منصة للهجوم على الدولة المصرية، هل هناك موافقة من الإدارة السورية على هذا الهجوم، مصر مازالت تنظر في علاقاتها مع الإدارة الجديدة، هل انت ناوي تبيع مصر مقابل الملثمين؟

وأشار أديب إلى أن "استخدام دمشق كمنصة للهجوم على الدولة المصرية أمر مرفوض، ويجب أن تتحدث الدولة المصرية عن ذلك". وواصل: "لم أتدخل في شؤونكم الداخلية، لكنني أتناول موضوع بلدي. هل يُسمح لأي جنسيات أخرى بالهجوم على بلادها من دمشق؟ هذا غير مقبول".

كما أوضح أديب: "إذا كانوا في دمشق، فلا يساوون شيئًا بالنسبة لي. أتحدث عن المبدأ، وأتساءل: هل هذا الأمر يحظى بموافقة الإدارة السورية الجديدة؟ أرجو توضيح ذلك، لأننا في مصر ما زلنا نبحث في الأمر".

واختتم أديب بالقول: "هل المواطن السوري، الذي سمعت الكثير منهم يقول إن هذا ليس من أولوياتهم، يوافق على أن يتم السماح لهؤلاء الإرهابيين بالهجوم على مصر؟ أطلب من الدولة المصرية اتخاذ إجراءاتها وطلب تبرير لهذا الموقف".

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