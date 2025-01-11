برلماني: من هي الجهة التي اعترفت بـ"البكالوريا" دوليًا؟

كتبت- داليا الظنيني:

أعرب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، عن تحفظه بشأن مقترح وزارة التعليم بتطبيق نظام البكالوريا بدلاً من نظام الثانوية العامة العام المقبل، مؤكداً أنه يتعارض مع مصلحة الطلاب.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، أوضح البياضي أن معارضته لهذا القرار لا تعني معارضته للتغيير والتطوير في نظام التعليم، بل إن هدفه هو ضمان أن يكون أي تغيير مدروساً ومبنياً على أسس علمية وحوار مجتمعي واسع.

وأضاف قائلاً: "ولادنا مش فئران تجارب، وعلى مر التاريخ هناك تغيير في نظام الثانوية العامة، كل شوية نغير في النظام، الوزير ملحقش يقعد على الكرسي ولغى عدد من المواد".

وشدد النائب البياضي، على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية في عملية صنع القرار، بما في ذلك الخبراء التربويون والمعلمون والأولياء والطلاب أنفسهم، مشيرًا إلى أن قرار تطبيق نظام البكالوريا من العام المقبل دون إجراء حوار مجتمعي شامل هو أمر غير مقبول.

كما تساءل البياضي عن الجهة التي اعتمدت نظام البكالوريا دولياً، مؤكداً أن هذا النظام قد يعيدنا إلى نظام تعليمي قديم، مطالبًا بضرورة الاهتمام بتمويل التعليم وتخصيص نسبة 8% من الموازنة العامة له، كما ينص الدستور.

وفي ختام تصريحاته، أكد النائب البياضي على ضرورة أن يكون التعليم مشروعاً وطنياً وقومياً، وأن يتم اتخاذ القرارات المتعلقة به بعناية فائقة، مع مراعاة مصلحة الطلاب والوطن على المدى الطويل.

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