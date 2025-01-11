تصل لـ270 ألف جنيه.. الغرف السياحية تكشف أسعار عمرة رمضان 2025

كتبت- داليا الظنيني:

أكد إيهاب عبدالعال، أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هناك محاولات لتقليص ما حدث في موسم الحج العام المقبل، موضحًا أنه حال تم فتح باب العمرة سيتسرب بعض المواطنين لإجراء الحج بدون تصريح رسمي.

وأشار "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن عمرة رمضان ستكون آخر عمرة قبل موسم الحج، متابعًا: "أسعار عمرة رمضان تفاوضية ما بين الحج وبين شركة السياحة وغير صحيح ارتفاعها إلى 350 ألف جنيه، والأسعار تكون في حدود بين حد أقصى وأدنى".

وتابع: الحد الأقصى لأسعار عمرة رمضان الاقتصادية من 55 لـ60 ألف جنيه، عمرة الـ3 نجوم تصل سعر العمرة فيه لـ80 ألف جنيه، عمر الـ5 نجوم يبدأ في حدود الـ150 لـ270 ألف جنيه، لافتا إلى أن أسعار تذاكر الطيران ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 100% وسعر تذكرة الذهاب والعودة تصل لـ 25 ألف جنيه.

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