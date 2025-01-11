التعليم: "البكالوريا" تعتمد على 80% من المعايير العالمية لتمكين خرجيها من الالتحاق بالجامعات الدولية

كتب- حسن مرسي:

أكد أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم في مصر، أن مشروع تطوير مرحلة الثانوية العامة، المعروف بنظام "البكالوريا"، الذي طُرح للنقاش في اجتماع مجلس الوزراء، لم يتم إقراره بعد.

وأوضح أن مجلس الوزراء، وافق على طرح المشروع للحوار المجتمعي وعرضه على المختصين والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، تمهيدًا لدراسته بشكل شامل.

وخلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أوضح بهاء أن الوزارة تستهدف تطبيق النظام الجديد في العام الدراسي 2025-2026، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال الحوار المجتمعي والحصول على آراء الخبراء والمختصين.

وأضاف، أن عملية تطوير التعليم ما قبل الجامعي تعتمد على ثلاثة مكونات رئيسية: أولها، الإطار العام الذي يحدد المهارات والمعارف والسلوكيات التي يجب أن يمتلكها الطالب عند إنهاء المرحلة الثانوية، ليصبح مواطنًا صالحًا قادرًا على ممارسة حقوقه السياسية والاقتصادية. وأشار إلى أن هذا الإطار تم وضعه منذ عام 2018 ضمن استراتيجية التعليم المستمرة حتى عام 2030.

وأكد بهاء أن الإطار العام يعتمد بنسبة 80% على معايير عالمية، بهدف تمكين خريجي الثانوية العامة من استكمال دراستهم في أي جامعة دولية.

وأوضح أن باقي مكونات النظام الجديد تتعلق بالمحتوى وتصميم المناهج بما يتناسب مع احتياجات الطلاب.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التنفيذ يبدأ من مرحلة رياض الأطفال (KG1) وصولًا إلى المرحلة الثانوية، مع الأخذ في الاعتبار التطوير التدريجي الذي يحقق التكامل بين جميع المراحل التعليمية.

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