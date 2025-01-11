"لا داعي للقلق".. الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس HMPV

كتبت- داليا الظنيني:

وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن فيروس HMPV الذي انتشر مؤخرًا في الصين.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، أكد عبد الغفار أن فيروس HMPV لا يختلف عن فيروس الانفلونزا، مشددًا على أنه لا يوجد أي مبرر علمي للقلق أو الفزع من هذا الفيروس.

ولفت عبد الغفار إلى أنه في حال الإصابة بفيروس HMPV، فإن العلاج المستخدم سيكون مشابهًا للعلاج المتبع مع جميع الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

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