اللهم بلغنا رمضان.. تعرف على موعد استطلاع هلال شهر شعبان

كتب- عمرو صالح:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شعبان لعام 1446 هجريًا، يوم الأربعاء الموافق 29 يناير لعام 2025، الموافق 29 رجب لعام 1446 هجريا، عقب صلاة المغرب ، من خلال لجانها المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

نظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي: 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأولى – 6 جمادى الآخرة – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.

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