الأرصاد الجوية تكشف أسباب تضخم الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، عن سبب تضخم الحرائق التي ضربت ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام القليلة الماضية وأدت إلى نزوح الآلاف من الأمريكيين والأجانب المقيمين بالمنطقة.

وقالت الأرصاد في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الحرائق الضخمة التي شهدتها ولاية كاليفورنيا كانت حتمية الحدوث منذ سنوات وأن جنوب كاليفورنيا تُعد منطقة خارج نطاق الأمطار.

وأوضحت أن الضغط الجوي المرتفع يغطي معظم أجزاء المنطقة (جنوب كاليفورنيا) خلال فصل الصيف مما يجعلها أكثر جفافاً عن المناطق المحيطة بها.

وتابعت: "أما فى فصل الشتاء يتراجع الضغط الجوي المرتفع عن هذه المنطقة (جنوب كاليفورنيا) بشكل مؤقت مما يسمح لها باستقبال أمطارها السنوية خلال فترة زمنية قصيرة جدا"، مشيرة إلى أنه في عام ٢٠٢٤ شهدت المنطقة فصل صيف جاف بشكل غير طبيعى. الأمر الذي أدى إلى تراكم العديد من الشجيرات القابلة للاشتعال على السطح ومع وجود رياح "سانت آنا" شديدة القوة توفرت بذلك جميع العناصر اللازمة لاندلاع الحرائق الضخمة.

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